Парки Москвы подготовили новые онлайн-программы
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Виртуальные занятия будут проводить ежедневно с 12 по 18 октября на страницах парков в соцсетях.
Познавательные программы подготовили музей-заповедник «Царицыно», усадьба «Воронцово», парки «Северное Тушино», Таганский, «Красная Пресня», а также «Парк Горького», Сад имени Баумана, Бабушкинский и Лианозовский парки.
Состоится лекция проекта #дворянскаягостиная. Сотрудник библиотеки №259 Ольга Баранова расскажет о персидской миниатюре.
Детские технопарки Москвы подготовили бесплатные интенсивные курсы, лекции и мастер-классы.
12 октября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по территории Северного речного вокзала. О достопримечательностях расскажет директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.