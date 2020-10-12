Парки Москвы подготовили новые онлайн-программы

Московские парки подготовили видеолекции, онлайн-экскурсии и виртуальные мастер-классы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Виртуальные занятия будут проводить ежедневно с 12 по 18 октября на страницах парков в соцсетях.

Познавательные программы подготовили музей-заповедник «Царицыно», усадьба «Воронцово», парки «Северное Тушино», Таганский, «Красная Пресня», а также «Парк Горького», Сад имени Баумана, Бабушкинский и Лианозовский парки.

Состоится лекция проекта #дворянскаягостиная. Сотрудник библиотеки №259 Ольга Баранова расскажет о персидской миниатюре.

Детские технопарки Москвы подготовили бесплатные интенсивные курсы, лекции и мастер-классы.

12 октября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по территории Северного речного вокзала. О достопримечательностях расскажет директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.