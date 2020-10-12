На Ставрополье зарегистрировано 156 инфицированных COVID-19 за сутки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в регионе зарегистрировали 156 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует newstracker.ru.

Также за минувшие сутки вылечились 47 человек. Четверо скончались.

По словам губернатора, риски, связанные с распространением вируса, сохраняются.

«Об этом говорят количество новых случаев заболевания и новые летальные исходы. Анализ показывает, что в очень многих случаях инфекция передаётся в результате пренебрежения требованиями профилактики», — прокомментировал глава региона.

Эпидемиолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.