На Ставрополье зарегистрировано 156 инфицированных COVID-19 за сутки

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в регионе зарегистрировали 156 пациентов с коронавирусной инфекцией.
На Ставрополье зарегистрировано 156 инфицированных COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом информирует newstracker.ru.

Также за минувшие сутки вылечились 47 человек. Четверо скончались.

По словам губернатора, риски, связанные с распространением вируса, сохраняются.

«Об этом говорят количество новых случаев заболевания и новые летальные исходы. Анализ показывает, что в очень многих случаях инфекция передаётся в результате пренебрежения требованиями профилактики», — прокомментировал глава региона.

Эпидемиолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.

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