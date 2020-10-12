На Ставрополье зарегистрировано 156 инфицированных COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом информирует newstracker.ru.
Также за минувшие сутки вылечились 47 человек. Четверо скончались.
По словам губернатора, риски, связанные с распространением вируса, сохраняются.
«Об этом говорят количество новых случаев заболевания и новые летальные исходы. Анализ показывает, что в очень многих случаях инфекция передаётся в результате пренебрежения требованиями профилактики», — прокомментировал глава региона.
Эпидемиолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.