В Сочи родились два котёнка леопарда

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В сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе 11 октября появились на свет два котёнка переднеазиатского леопарда.
В Сочи родились два котёнка леопарда
  • © Пресс-служба Сочинского нацпарка

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Котята родились у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении. Они стали родителями в четвёртый раз.

Чери и Алоуса выловили в дикой природе, когда они были взрослыми. Центр восстановления леопарда на Кавказе впервые в мире создал пару и получил потомство от диких хищников, заявили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

«Котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Так, их первенец Ахун уже четыре года живёт в дикой природе», — отметили специалисты центра.

Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать из Московского зоопарка заповедник.

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