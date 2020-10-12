В Сочи родились два котёнка леопарда
- © Пресс-служба Сочинского нацпарка
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Котята родились у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении. Они стали родителями в четвёртый раз.
Чери и Алоуса выловили в дикой природе, когда они были взрослыми. Центр восстановления леопарда на Кавказе впервые в мире создал пару и получил потомство от диких хищников, заявили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
«Котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Так, их первенец Ахун уже четыре года живёт в дикой природе», — отметили специалисты центра.
Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать из Московского зоопарка заповедник.