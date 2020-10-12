Под Екатеринбургом прошли учения ракетных войск

В Свердловской области прошли учения ракетных войск. На маршруты боевого патрулирования вышли пусковые установки «Ярс».

Как передаёт телеканал «Звезда», до полевых позиций на полигоне экипажи совершили стокилометровый марш-бросок.

По сценарию учений, условные диверсанты использовали химические фугасы с отравляющими веществами.

Экипажи вывели технику из зоны заражения, провели полную спецобработку стратегических ракетных комплексов, после чего вернулись на полигон.

В июле сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.