Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, ранее занимавший посты министра финансов и вице-премьера, рассказал, что в 2000-х годах на него готовилось покушение.

По его словам, он отказал в льготах частной компании, которая в своё время получила ресурсы из госбюджета и должна была их возвращать. Он не стал продлевать отсрочку, как это делалось на протяжении многих лет до его назначения в правительство.

«Воспринимал всё как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами, принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Он сообщил, что сотрудники ФСО круглосуточно охраняли его до тех пор, пока риски не миновали.

Уголовное дело не возбуждали, так как никто не пострадал и преступление удалось предотвратить, добавил он.