В Дагестане нейтрализовали двух напавших на наряд полиции
- РИА Новости
В сообщении говорится, что в 01:15 на 774-м километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб полицейские пытались остановить иномарку для проверки документов.
По данным пресс-службы, неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону полицейских и были нейтрализованы ответным огнём.
«Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации двух вооружённых боевиков в Чечне.