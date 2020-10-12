В Дагестане нейтрализовали двух напавших на наряд полиции

В Дагестане ночью были нейтрализованы двое неизвестных, которые открыли огонь по служебному автомобилю полиции. Полицейские не пострадали. Об этом информирует пресс-служба регионального МВД.

В сообщении говорится, что в 01:15 на 774-м километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб полицейские пытались остановить иномарку для проверки документов.

По данным пресс-службы, неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону полицейских и были нейтрализованы ответным огнём.

«Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации двух вооружённых боевиков в Чечне.