Глава Камчатки рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Камчатки Владимир Солодов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

«Она (ситуация с распространением COVID-19. — RT) ухудшается в стране, она ухудшается в мире, и, к сожалению, ухудшается и на Камчатке», — цитирует РИА Новости Солодова.

Он отметил необходимость «принимать меры незамедлительно по усилению контроля за масочным режимом».

«Считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий, а также проработать возможность обязательных экспресс-тестов в аэропорту», — заявил глава региона.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.