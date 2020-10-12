Корабли ТОФ вернулись из похода в Тихом океане на Камчатку

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась после длительного похода в Тихом океане на Камчатку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Корабельная противолодочная ударная группа соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вернулась в пункт базирования на Камчатке после длительного выполнения учебно-боевых задач в Тихом океане», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что малые противолодочные корабли «Холмск» и МПК-107 за 44 дня похода прошли более 7 тысяч морских миль от Южных Курил до арктических широт Тихого океана.

За это время моряки отработали поиск подводных лодок условного противника и организацию противовоздушной обороны. Тактическая группа выполнила более 40 боевых упражнений.

Основная задача похода — патрулирование в назначенном районе, демонстрация флага России, а также изучение отдалённых районов плавания. Малые противолодочные корабли принимали участие в эпизодах военно-морских учений «Океанский щит — 2020» у побережья Чукотки.

На Камчатке прошла торжественная церемония встречи кораблей.