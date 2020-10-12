В Хабаровском крае нашли тело рыбака из перевернувшейся лодки

В Хабаровском крае спасатели обнаружили тело рыбака из перевернувшейся на реке Хор лодки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС.

«В ходе поисковых работ 10 октября тело мужчины из перевернувшейся лодки на реке Хор было найдено на берегу и передано спасателями сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Ранее следователи сообщали, что 3 октября три мужчины отправились на рыбалку на моторной лодке в районе имени Лазо.

Сообщалось, что в районе базы «Ударный» на реке Хор лодка перевернулась, один человек смог спастись, выплыв на косу, и рассказал о произошедшем в правоохранительные органы. Тело ещё одного рыбака было обнаружено 6 октября.