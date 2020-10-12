В Хабаровском крае нашли тело рыбака из перевернувшейся лодки
«В ходе поисковых работ 10 октября тело мужчины из перевернувшейся лодки на реке Хор было найдено на берегу и передано спасателями сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий», — рассказали в ведомстве.
Ранее следователи сообщали, что 3 октября три мужчины отправились на рыбалку на моторной лодке в районе имени Лазо.
Сообщалось, что в районе базы «Ударный» на реке Хор лодка перевернулась, один человек смог спастись, выплыв на косу, и рассказал о произошедшем в правоохранительные органы. Тело ещё одного рыбака было обнаружено 6 октября.