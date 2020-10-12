Минобороны завершило в Пскове первый этап строительства детского инфекционного отделения
«В рамках выполнения поручения президента России по возведению детского инфекционного отделения в г. Псков военные специалисты завершили 1-й этап строительства нового корпуса», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что было завершено устройство фундамента отделения. Военные строители приступили к монтажу металлоконструкций и кладке внутренних перегородок.
В сентябре были открыты новые многофункциональные медицинские центры в Пскове и Великих Луках, построенные силами Министерства обороны.