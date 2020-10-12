Минобороны начало строительство медцентров в Астрахани и Нариманове
«Минобороны России приступило к строительству двух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест каждый в г. Астрахань и г. Нариманов Астраханской области», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны сообщили, что в строительстве задействованы более 50 военнослужащих и 20 единиц спецтехники.
В сообщении говорится, что «военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки, выполняются земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов».