Минобороны начало строительство медцентров в Астрахани и Нариманове

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Военные строители приступили к строительству многофункциональных медицинских центров в Астрахани и городе Нариманов в Астраханской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Минобороны России приступило к строительству двух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест каждый в г. Астрахань и г. Нариманов Астраханской области», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в строительстве задействованы более 50 военнослужащих и 20 единиц спецтехники.

В сообщении говорится, что «военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки, выполняются земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов».

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