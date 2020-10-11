Инфекционист рассказал о тест-системах на определение коронавируса

Доктор медицинских наук специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что в мире существуют десятки тест-систем для определения коронавируса и доверять можно тем тестам, которые откалиброваны по специфичности.

«Все системы очень разные, и среди них много таких, которые не откалиброваны по специфичности», — сказал он.

По его словам, «коронавирусов как таковых существует 43 разновидности», все они похожи.

Он добавил, что тест на антитела на коронавирусную инфекцию может дать ошибочный результат, среагировав не на SARS-CoV-2, а на кого-то из его ближайших «родственников»

Жемчугов отметил, что перед тем, как делать тест, нужно разузнать у врача о показателе специфичности тест-системы.

«Если показатель специфичности более 99,9%, то такому тесту можно доверять», — заявил он.

При этом инфекционист считает тесты на коронавирус «пустой тратой денег».

«Максимум, что вы узнаете, — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно», — заявил он.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.