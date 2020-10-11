Прокуратура начала проверку из-за возврата самолёта в Челябинск

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Челябинска в Симферополь, вернулся в аэропорт вылета. Прокуратура проводит проверку.

Об этом информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«После взлёта командир воздушного судна через 13 минут принял решение о возврате на аэродром вылета. Посадка благополучная», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что на рейс зарегистрировано 52 пассажира, в том числе шесть детей.

«Проводится проверка безопасности полетов по факту возврата в аэропорт Челябинска», — сообщили в ведомстве.

Ранее самолёт с неисправностью шасси приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.