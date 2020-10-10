Дело об убийстве учредителя «Черновика» в 2011 году передано в суд

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Следственный комитет передал в суд уголовное дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в Махачкале в 2011 году.
Дело об убийстве учредителя «Черновика» в 2011 году передано в суд
  • © СК РФ

Как сообщили в ведомстве, завершено расследование в отношении четырёх уроженцев Дагестана: Мурада Шуайбова, Магомеда Хазамова, Магомеда Абигасанова и Шамиля Исаева.

«По версии следствия, между бывшим депутатом народного собрания, вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и директором издательства ОАО «Свобода Слова», учредителем общественно-политической газеты «Черновик» Гаджимурадом Камаловым возник длительный конфликт из-за публикуемых им материалов о чиновнике», — пояснили в СК.

Ведомство отмечает, что Камалов, являвшийся «журналистом с активной общественной позицией», организовал негативные публикации о деятельности Исаева, из-за чего тот решил его физически устранить и обратился к Абигасанову, пообещав исполнителям убийства вознаграждение.

Камалов был убит 15 декабря 2011 года около редакции «Черновика», когда вышел на улицу. Он скончался от множественных огнестрельных ранений, говорится в материале Следственного комитета.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

В марте 2018 года председатель СК России Александр Бастрыкин передал дальнейшее расследование дела об убийстве Камалова в центральный аппарат СК.

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