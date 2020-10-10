На космодром Восточный планируют поставить новые беспилотные трамваи

Новые беспилотные трамваи намерены поставить на космодром Восточный. Об этом заявили в пресс-службе АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

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«Все трамваи на космодроме будут новыми разработками АО «УКВЗ», трамваями нового поколения. В том числе планируется использование беспилотных технологий», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что предприятие ведёт предпроектную работу по оснащению космодрома трамвайным движением. «Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин идею поддерживает», — добавили в пресс-службе завода. Ранее Рогозин рассказал о планируемых пусках с Восточного в 2021 году.