На космодром Восточный планируют поставить новые беспилотные трамваи
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«Все трамваи на космодроме будут новыми разработками АО «УКВЗ», трамваями нового поколения. В том числе планируется использование беспилотных технологий», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что предприятие ведёт предпроектную работу по оснащению космодрома трамвайным движением.
«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин идею поддерживает», — добавили в пресс-службе завода.
Ранее Рогозин рассказал о планируемых пусках с Восточного в 2021 году.