На космодром Восточный планируют поставить новые беспилотные трамваи

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Новые беспилотные трамваи намерены поставить на космодром Восточный. Об этом заявили в пресс-службе АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).
На космодром Восточный планируют поставить новые беспилотные трамваи
  • © РИА Новости / Игорь Агеенко

«Все трамваи на космодроме будут новыми разработками АО «УКВЗ», трамваями нового поколения. В том числе планируется использование беспилотных технологий», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что предприятие ведёт предпроектную работу по оснащению космодрома трамвайным движением.

«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин идею поддерживает», — добавили в пресс-службе завода.

Ранее Рогозин рассказал о планируемых пусках с Восточного в 2021 году.

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