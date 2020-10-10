В Петербурге ограничительные меры по COVID-19 продлили до 29 ноября
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«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Отмечается, что выплаты пособий на детей школьного возраста будут продлены автоматически.
Ранее издание «Невские новости» сообщило, что Беглов выступил с инициативой создать свод правил безопасной деятельности в городе во время пандемии COVID-19.