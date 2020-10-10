В Петербурге ограничительные меры по COVID-19 продлили до 29 ноября

Ограничительные меры, введённые из-за ситуации с коронавирусом, продлены в Санкт-Петербурге до 29 ноября. Об этом следует из постановления губернатора города Александра Беглова.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что выплаты пособий на детей школьного возраста будут продлены автоматически.

Ранее издание «Невские новости» сообщило, что Беглов выступил с инициативой создать свод правил безопасной деятельности в городе во время пандемии COVID-19.