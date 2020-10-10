В Петербурге ограничительные меры по COVID-19 продлили до 29 ноября

Короткая ссылка
Ограничительные меры, введённые из-за ситуации с коронавирусом, продлены в Санкт-Петербурге до 29 ноября. Об этом следует из постановления губернатора города Александра Беглова.
В Петербурге ограничительные меры по COVID-19 продлили до 29 ноября
  • globallookpress.com
  • © lexander Farnsworth

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что выплаты пособий на детей школьного возраста будут продлены автоматически.

Ранее издание «Невские новости» сообщило, что Беглов выступил с инициативой создать свод правил безопасной деятельности в городе во время пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить