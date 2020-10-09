Эксперт прокомментировал планы по «обнулению» нарушений ПДД

Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал сообщения о том, что текущая редакция проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации, после уплаты штрафа.

В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что в настоящее время суд за повторное нарушение может лишить прав, а инспектор ГИБДД — на месте увеличить сумму штрафа.

«Если повторное фиксирует камера, то это однозначно будет только штраф — максимум 5 тыс. рублей. А за повторное, например, превышение скорости инспектор составляет протокол, передаёт решение мировому судье, и он уже смотрит по распечатке из базы нарушений, где видит, повторное это нарушение или нет, и соответственно наказывает», — сказал эксперт.

Как отметил Воропаев, «обнуление» может помочь в повышении собираемости штрафов, но чисто технически возможные изменения будет непросто применить на практике.

Ранее главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News оценил планы по «обнулению» нарушений ПДД.