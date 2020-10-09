Эксперт оценил катапульты в современных самолётах

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Авиационный эксперт, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов оценил катапульты в современных самолётах.
Эксперт оценил катапульты в современных самолётах
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

В беседе с Newinform он отметил, что работу катапульт проверяют, как правило, в спаренных полётах.

«В передней кабине сидит пилот, который продолжает полёт, а в задней кабине сидит лётчик или парашютист-испытатель, который катапультируется из живой машины на определённых высотах и определённых скоростях по заданию», — сказал эксперт.

Как сообщил Попов, катапульты современных самолётов сделаны на базе кресла К-36, которое разрабатывали для космического корабля «Буран».

«Во-первых, эта катапульта надёжна, а во-вторых, безопасна, насколько можно в принципе говорить о безопасности катапультирования с боевого самолёта. Используя это кресло, даже можно катапультироваться при нулевой скорости и нулевой высоте», — пояснил он.

Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Анатолия Шукалова о новом шлеме для истребителя Су-57.

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