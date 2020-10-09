В Ленобласти нашли дот времён Великой Отечественной войны

В Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа нашли дот времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает kp.ru.

Установлено, что огневая точка относилась к части Лужского оборонительного рубежа, построенного в 1941 году.

«Мы с радостью откликнулись на просьбу командования соединения о помощи в установлении принадлежности данного сооружения. Данный дот не единственный, поблизости расположено несколько таких же построек. Вероятнее всего, здесь находились артиллерийские орудия крупного калибра», — рассказал председатель поискового объединения Николай Бухтияров.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти захоронили останки 442 погибших в боях за Ленинград.