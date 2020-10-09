В Госдуме предложили наградить жителя Находки, остановившего автобус после смерти водителя

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Приморья Виктор Пинский предложил наградить жителя Находки, остановившего автобус после смерти водителя.

«Действительно произошёл такой случай. Водитель рейсового автобуса, в котором находились 40 пассажиров, скоропостижно скончался за рулём. Молодой человек, проявив мужество и отвагу, сел за руль и остановил этот автобус, тем самым спас жизни людей», — заявил Пинский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, житель Находки получил благодарность от руководителя полиции Находки.

Как отметил Пинский, он поговорит с руководством региона для того, чтобы молодого человека представили к награде.

Ранее kp.ru сообщал, что жителя Пермского края Дениса Елькина наградили медалью «За спасение погибавших».