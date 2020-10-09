В Петербурге наградили лучших работников сферы потребительского рынка

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В Санкт-Петербурге 26 специалистов получили почётное звание «Лучший работник торговли и услуг». Церемония награждения состоялась в Смольном.
В Петербурге наградили лучших работников сферы потребительского рынка
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт городской администрации.

Как отметил губернатор Александр Беглов, во время пандемии важно было создать продовольственную безопасность для жителей.

По словам Беглова, за первые шесть месяцев оборот в торговой отрасли составил 1,5 трлн рублей. В настоящее время в отрасли заняты около 20% работающих горожан.

Ранее kp.ru сообщал, что артисты Александринского театра Пётр Семак и Николай Мартон получили награды за вклад в развитие культуры.

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