В Нижегородской области прошли учения ЗВО с использованием РЛС «Аистёнок»

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В Нижегородской области прошли учения артиллеристов гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа с использованием РЛС «Аистёнок».
В Нижегородской области прошли учения ЗВО с использованием РЛС «Аистёнок»
  • ©wikipedia

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Занятия проводились на полигоне Мулино.

Переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» позволили военнослужащим оперативно обнаружить позиции условного противника и нанести удар на расстоянии 3 км из миномётов «Сани».

К манёврам привлекли 200 человек и 50 единиц военной и специальной техники, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника. Учения проходили в Курганской области.

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