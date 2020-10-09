В Нижегородской области прошли учения ЗВО с использованием РЛС «Аистёнок»
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Занятия проводились на полигоне Мулино.
Переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» позволили военнослужащим оперативно обнаружить позиции условного противника и нанести удар на расстоянии 3 км из миномётов «Сани».
К манёврам привлекли 200 человек и 50 единиц военной и специальной техники, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника. Учения проходили в Курганской области.