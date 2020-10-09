Эксперт прокомментировал планы по установке видеокамер в самолётах

Авиаэксперт, руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров прокомментировал планы по установке видеокамер в самолётах.

В беседе с Nation News он напомнил, что такое требование было прописано ещё при создании закона «О транспортной безопасности».

«Там было прописано, что авиакомпании обязаны установить видеокамеры в салонах. Более того, видео должно транслироваться в наземные центры. Однако на деле оказалось, что реализовать это невозможно, даже несмотря на штрафы. Такая техническая возможность отсутствовала», — сказал эксперт.

По его словам, в самолёте нельзя установить обычную камеру, это должно быть специальное сертифицированное устройство, интегрируемое в бортовую сеть, причём производителем.

«А те не разрешают устанавливать сторонние камеры, готовых же решений пока нет», — пояснил Гусаров.

Ранее портал vesti.ru сообщал о постановлении правительства России, согласно которому все отечественные авиакомпании должны будут установить в самолётах видеокамеры. Требование станет обязательным для уже используемых лайнеров с 2025 года, для новых самолётов — с 2023-го.