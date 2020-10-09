В Минтрансе рассказали о ситуации с воздушными перевозками

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Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе коллегии Минтранса рассказал о ситуации с воздушными перевозками.
В Минтрансе рассказали о ситуации с воздушными перевозками
  • РИА Новости

Он отметил, что «пандемия кардинально изменила сложившиеся условия».

Так, по его словам, «снижение объёма перевозок за восемь месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%».

Министр сообщил, что «пассажиропоток аэропортов сократился практически вдвое».

Дитрих подчеркнул, что «в июле — августе текущего года на внутренних авиалиниях объёмы перевозок практически восстановлены за счёт развития внутреннего туризма и курортных программ».

«Наша авиация по темпам восстановления внутренних перевозок стала первой в мире. В целом в текущем году будут перевезены порядка 60 млн пассажиров, это двукратное падение по сравнению с прошлым годом», — цитирует ТАСС министра.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что аэропорт Симферополя обслужил 4 млн пассажиров с начала 2020 года.

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