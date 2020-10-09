В Красноярском крае мужчина удерживал в доме женщину с пятью детьми
- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Тасеево.
«В полицию поступило сообщение, что находящийся в нетрезвом состоянии ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой», — сообщили в МВД.
Во время выяснения обстоятельств мужчина стал вести себя агрессивно, он повредил служебный автомобиль топором. При задержании он закрылся в доме и удерживал свою знакомую с детьми там.
«В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.
Женщина и её дети не пострадали, с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.