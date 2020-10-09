В Красноярском крае мужчина удерживал в доме женщину с пятью детьми

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Полиция задержала в Красноярском крае мужчину, который закрылся в частном доме и удерживал шесть человек: свою знакомую и её пятерых малолетних детей.
В Красноярском крае мужчина удерживал в доме женщину с пятью детьми
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в посёлке Тасеево.

«В полицию поступило сообщение, что находящийся в нетрезвом состоянии ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой», — сообщили в МВД.

Во время выяснения обстоятельств мужчина стал вести себя агрессивно, он повредил служебный автомобиль топором. При задержании он закрылся в доме и удерживал свою знакомую с детьми там.

«В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.

Женщина и её дети не пострадали, с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

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