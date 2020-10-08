В Татарстане рассказали о ситуации с ДТП в январе — сентябре
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Как сообщает «Бизнес Online», об этом рассказал начальник управления ГИБДД регионального МВД Ленар Габдурахманов.
В Набережных Челнах, а также в Пестречинском, Альметьевском, Бугульминском, Муслюмовском и Лаишевском районах отмечен рост числа погибших в ДТП.
Также стало известно, что за январь — сентябрь погибли 64 пешехода.
Ранее старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.