В Татарстане рассказали о ситуации с ДТП в январе — сентябре

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В Татарстане за девять месяцев 2020 года произошло 2934 ДТП, в результате которых погибли 228 человек, ещё 3594 пострадали.
В Татарстане рассказали о ситуации с ДТП в январе — сентябре
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Как сообщает «Бизнес Online», об этом рассказал начальник управления ГИБДД регионального МВД Ленар Габдурахманов.

В Набережных Челнах, а также в Пестречинском, Альметьевском, Бугульминском, Муслюмовском и Лаишевском районах отмечен рост числа погибших в ДТП.

Также стало известно, что за январь — сентябрь погибли 64 пешехода.

Ранее старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.

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