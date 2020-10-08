В Татарстане рассказали о ситуации с ДТП в январе — сентябре

В Татарстане за девять месяцев 2020 года произошло 2934 ДТП, в результате которых погибли 228 человек, ещё 3594 пострадали.

Как сообщает «Бизнес Online», об этом рассказал начальник управления ГИБДД регионального МВД Ленар Габдурахманов.

В Набережных Челнах, а также в Пестречинском, Альметьевском, Бугульминском, Муслюмовском и Лаишевском районах отмечен рост числа погибших в ДТП.

Также стало известно, что за январь — сентябрь погибли 64 пешехода.

Ранее старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.