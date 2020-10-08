В Мурманской области нашли останки двух погибших в Великую Отечественную войну

В Мурманской области нашли останки двух бойцов, погибших в Великую Отечественную войну.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Кадетами кадетского класса СК России имени Александра Невского проделана колоссальная работа по анализу исторических и краеведческих исследований обороны Советского Заполярья», — заявили в ведомстве.

Совместно со следователями кадеты изучили карты мест боёв, сводки о потерях Красной армии, определили район поисковых мероприятий.

Одним из таких мест стала стратегически важная высота 258.3, на которой после ожесточённых боёв немецкие войска перешли к обороне. Там обнаружены останки двух погибших советских бойцов.

«По сохранившимся фрагментам обуви можно сделать предположение, что один военнослужащий погиб в летнее время, а второй — во время 11-дневных боёв в декабре 1941 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти захоронили останки 442 погибших в боях за Ленинград.