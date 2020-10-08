В турбизнесе оценили ситуацию с рейсами в ОАЭ и на Мальдивы

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Туристический бизнес рассчитывает на увеличение количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в три с половиной раза. Нынешних квот не хватает для удовлетворения спроса, заявили в Ассоциации туроператоров России и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.
В турбизнесе оценили ситуацию с рейсами в ОАЭ и на Мальдивы
  • Pixabay

Как сообщает газета «Известия», многие россияне были вынуждены перенести отпуск на осень из-за пандемии.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что имеющихся перелётов не хватает. По его словам, в настоящее время в Дубай летает две компании по два раза в неделю, а необходимо по меньшей мере семь рейсов в неделю.

Со своей стороны, пресс-атташе посольства России в ОАЭ Максим Слесарев отметил, что пока данных об увеличении числа рейсов в Дубай нет. Он уточнил, что данный вопрос входит в компетенцию Росавиации.

На вопрос о возможном увеличении количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы пресс-служба Минтранса России ответила, что пока такое решение не принималось.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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