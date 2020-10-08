В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с расселением из аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные пресс-службы главы региона.
«Всего до 2025 года переселят 2404 человека из 91 многоквартирного дома. Уже переселены 54 жителя региона», — цитирует издание губернатора Владимира Владимирова.
В этом году планируется переселить 226 человек.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.