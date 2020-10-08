В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с расселением из аварийного жилья

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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с расселением из аварийного жилья, до 2025 года 2,4 тыс. жильцов получат новые квартиры.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с расселением из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные пресс-службы главы региона.

«Всего до 2025 года переселят 2404 человека из 91 многоквартирного дома. Уже переселены 54 жителя региона», — цитирует издание губернатора Владимира Владимирова.

В этом году планируется переселить 226 человек.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

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