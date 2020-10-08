В Оренбургской области перед судом предстанет обвиняемый в истязании детей

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В Оренбургской области передано в суд уголовное дело в отношении отца, истязавшего детей.
В Оренбургской области перед судом предстанет обвиняемый в истязании детей
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Следователи выяснили, что 40-летний мужчина с конца 2017 года по февраль 2020 года наносил побои троим сыновьям. Самому старшему ребёнку на данный момент 17 лет.

Кроме этого, обвиняемого в январе 2020 года приговорили к 300 часам обязательных работ. Он угрожал убийством своей супруге и причинил ей лёгкий вред здоровью.

Отбыть своё наказание он не успел, так как его взяли под стражу по новому преступному эпизоду.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Акбулакский районный суд.

Ранее НТВ сообщал, что в Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына.

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