В Оренбургской области перед судом предстанет обвиняемый в истязании детей
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.
Следователи выяснили, что 40-летний мужчина с конца 2017 года по февраль 2020 года наносил побои троим сыновьям. Самому старшему ребёнку на данный момент 17 лет.
Кроме этого, обвиняемого в январе 2020 года приговорили к 300 часам обязательных работ. Он угрожал убийством своей супруге и причинил ей лёгкий вред здоровью.
Отбыть своё наказание он не успел, так как его взяли под стражу по новому преступному эпизоду.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Акбулакский районный суд.
Ранее НТВ сообщал, что в Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына.