Эксперты оценили динамику спроса на авиабилеты по России

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Эксперты оценили динамику спроса на авиабилеты на внутренние рейсы в России, он восстановился на 88% от уровня прошлого года.
Эксперты оценили динамику спроса на авиабилеты по России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра сервиса Туту.ру.

Как отмечают эксперты, последние несколько месяцев россияне летают чаще, чем в 2019 году. Так, по данным продаж сервиса, спрос на авиабилеты в августе и сентябре вырос на 23—26% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

В целом спрос на авиабилеты на все осенние месяцы превышает прошлогодний уровень на 18%.

Самыми популярными авианаправлениями на осень (вылеты с 1 сентября по 30 ноября) стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург.

В пятёрку вошли также Анапа и Краснодар.

С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 попали рейсы в Симферополь, Сочи, Краснодар и Калининград.

Также россияне воспользовались возможностью отправиться в страны, с которыми открыто авиасообщение.

«Пример Турции показал, что поездки за границу востребованы, доля бронирований у самостоятельных путешественников летом выросла в 11 раз, если мы говорим об Анталье и Стамбуле, на осень этот показатель выше в восемь раз, чем в прошлом году», — цитирует издание руководителя направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольгу Епихину.

Вместе с тем средние чеки по востребованным внутренним направлениям заметно снизились по сравнению с прошлым годом. В частности, это касается рейсов из Москвы в Новосибирск (-36%), в Санкт-Петербург (-35%) и Екатеринбург (-34%).

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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