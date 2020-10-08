В Москве проводят проверку по факту смерти женщины после пластической операции

Короткая ссылка
В Москве проверяют обстоятельства смерти пациентки в одной из частных клиник пластической хирургии.
В Москве проводят проверку по факту смерти женщины после пластической операции
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, 45-летняя женщина почувствовала себя плохо в палате. За день до этого ей провели запланированное операционное вмешательство. Несмотря на реанимационные действия, пациентка скончалась.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

Следователи также направили запрос на проведение проверки оказания медпомощи клиникой в Росздравнадзор.

В июле в Москве возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после проведения пластической операции в одной из частных медицинских клиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить