В Москве проводят проверку по факту смерти женщины после пластической операции

В Москве проверяют обстоятельства смерти пациентки в одной из частных клиник пластической хирургии.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, 45-летняя женщина почувствовала себя плохо в палате. За день до этого ей провели запланированное операционное вмешательство. Несмотря на реанимационные действия, пациентка скончалась.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

Следователи также направили запрос на проведение проверки оказания медпомощи клиникой в Росздравнадзор.

В июле в Москве возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после проведения пластической операции в одной из частных медицинских клиник.