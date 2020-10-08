В результате ДТП в ХМАО погибли два человека

В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что на 97-м километре трассы Сургут — Нижневартовск 32-летний водитель Volvo S40 не учёл погодные условия и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги в кювет и опрокинулся в болото.

От полученных травм водитель и 25-летний пассажир скончались на месте.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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