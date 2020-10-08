В результате ДТП в ХМАО погибли два человека
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные пресс-службы региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что на 97-м километре трассы Сургут — Нижневартовск 32-летний водитель Volvo S40 не учёл погодные условия и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги в кювет и опрокинулся в болото.
От полученных травм водитель и 25-летний пассажир скончались на месте.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики фиксируют увеличение спроса на электротранспорт в России.