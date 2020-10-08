Эксперт прокомментировал предложение запустить онлайн-оформление выплат по ОСАГО

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Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов прокомментировал сообщение о том, что в России могут обязать страховщиков принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде.
Эксперт прокомментировал предложение запустить онлайн-оформление выплат по ОСАГО
  • РИА Новости

«Это нововведение призвано упростить жизнь автомобилистов. Если проект будет принят, то оформление аварий будет происходить полностью в онлайн-режиме», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отпадёт необходимость заполнять европротокол, писать объяснения, заявления, не нужно будет ехать в офис страховой компании.

Как добавил Шкуматов, можно будет сразу отправиться в сервис для ремонта автомобиля, что удобно.

Ранее газета «Известия» сообщала, что авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов.

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