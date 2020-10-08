В Москве выросло количество кремаций
- РИА Новости
По его словам, стандартные пропорции в общем количестве погребений — 53—54% кремаций на 46—47% захоронений в землю.
Сейчас 70—72% приходится на кремации и 28—30% — на захоронения в землю, отметил Екимов в беседе с РБК.
Он рассказал, что близким умершего от COVID-19 агенты предлагали кремацию, но не настаивали, поскольку эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер, а законодательство закрепляет право выбирать форму погребения.
«Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — пояснил он.
По последним данным оперштаба, в российской столице в общей сложности скончались 5497 пациентов с коронавирусной инфекцией.