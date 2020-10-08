В Москве выросло количество кремаций

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Во время пандемии коронавируса в Москве увеличился спрос на кремации, сообщил глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.
В Москве выросло количество кремаций
  • РИА Новости

По его словам, стандартные пропорции в общем количестве погребений — 53—54% кремаций на 46—47% захоронений в землю.

Сейчас 70—72% приходится на кремации и 28—30% — на захоронения в землю, отметил Екимов в беседе с РБК.

Он рассказал, что близким умершего от COVID-19 агенты предлагали кремацию, но не настаивали, поскольку эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер, а законодательство закрепляет право выбирать форму погребения.

«Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — пояснил он.

По последним данным оперштаба, в российской столице в общей сложности скончались 5497 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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