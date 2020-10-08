Депздрав Москвы уточнил сроки получения результатов тестов на COVID-19

Короткая ссылка
Ожидание результатов тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, выполненных в городских медицинских учреждениях, как правило, не превышает трёх дней. В ряде случаев при необходимости верификации тестов, сделанных в частных лабораториях, срок готовности может быть увеличен до пяти дней, уточнил Департамент здравоохранения Москвы.
Депздрав Москвы уточнил сроки получения результатов тестов на COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Информация о том, что результатов тестов приходится ждать неделю, не соответствует действительности. Практически все тесты на ковид, которые проводятся в городских учреждениях, попадают в электронную медицинскую карту пациента в течение максимум трёх дней», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что провели проверку по опубликованным в статье на сайте «Коммерсант FM» данным.

«По предоставленным данным пациента, чья история приведена в статье, была проведена проверка: поскольку результат теста, сделанный в частной лаборатории, оказался положительным, он был отправлен на дополнительную верификацию в референс-центр, в результате чего был отражён в медкарте на пятый день», — пояснили в Депздраве.

Там также отметили, что в отличие от частных медорганизаций, городские учреждения берут ПЦР-анализ у всех категорий граждан, включая лиц с симптомами ОРВИ.

Ранее Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить