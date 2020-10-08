Депздрав Москвы уточнил сроки получения результатов тестов на COVID-19

Ожидание результатов тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, выполненных в городских медицинских учреждениях, как правило, не превышает трёх дней. В ряде случаев при необходимости верификации тестов, сделанных в частных лабораториях, срок готовности может быть увеличен до пяти дней, уточнил Департамент здравоохранения Москвы.

«Информация о том, что результатов тестов приходится ждать неделю, не соответствует действительности. Практически все тесты на ковид, которые проводятся в городских учреждениях, попадают в электронную медицинскую карту пациента в течение максимум трёх дней», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что провели проверку по опубликованным в статье на сайте «Коммерсант FM» данным.

«По предоставленным данным пациента, чья история приведена в статье, была проведена проверка: поскольку результат теста, сделанный в частной лаборатории, оказался положительным, он был отправлен на дополнительную верификацию в референс-центр, в результате чего был отражён в медкарте на пятый день», — пояснили в Депздраве.

Там также отметили, что в отличие от частных медорганизаций, городские учреждения берут ПЦР-анализ у всех категорий граждан, включая лиц с симптомами ОРВИ.

Ранее Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.