Жителей Тверской области обяжут носить маски в общественных местах
- АГН «Москва»
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По словам главы области, это станет обязательным условием с понедельника, 12 октября.
«Это будет обязательное условие для пассажиров. Для тех, кто будет пользоваться общественным транспортом, автомобильным, железнодорожным. Это будет обязательное условие для тех людей, которые будут посещать торговые учреждения, учреждения культуры, кинотеатры», — цитирует Руденю Tverigrad.
По словам губернатора, Тверская область находится на низком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией среди регионов России.
«Это преимущество, которое надо использовать. Нельзя пренебрегать средствами защиты и профилактики с учётом того, что у соседей (в соседних регионах. — RT) ситуация меняется. Мы чётко должны использовать это время для того, чтобы не допустить распространения и масштабирования этих заболеваний», — сказал он.
Он подчеркнул, что пока за отсутствие масок штрафовать не будут, однако если требования не будут выполняться, то режим администрирования усилят.
Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области зафиксировали 97 случаев COVID-19 за сутки.