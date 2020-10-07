Жителей Тверской области обяжут носить маски в общественных местах

В Тверской области введут обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также в магазинах и других общественных местах. Об этом сообщил губернатор области Игорь Руденя в эфире «Россия 24».

По словам главы области, это станет обязательным условием с понедельника, 12 октября.

«Это будет обязательное условие для пассажиров. Для тех, кто будет пользоваться общественным транспортом, автомобильным, железнодорожным. Это будет обязательное условие для тех людей, которые будут посещать торговые учреждения, учреждения культуры, кинотеатры», — цитирует Руденю Tverigrad.

По словам губернатора, Тверская область находится на низком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией среди регионов России.

«Это преимущество, которое надо использовать. Нельзя пренебрегать средствами защиты и профилактики с учётом того, что у соседей (в соседних регионах. — RT) ситуация меняется. Мы чётко должны использовать это время для того, чтобы не допустить распространения и масштабирования этих заболеваний», — сказал он.

Он подчеркнул, что пока за отсутствие масок штрафовать не будут, однако если требования не будут выполняться, то режим администрирования усилят.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области зафиксировали 97 случаев COVID-19 за сутки.