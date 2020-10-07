Число пассажиров МЦК достигло 500 млн с 2016 года

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Число пассажиров Московского центрального кольца достигло 500 млн с 2016 года.
Число пассажиров МЦК достигло 500 млн с 2016 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

«Среднесуточный пассажиропоток МЦК по будням до пандемии стабильно составлял более 540 тыс. — в два раза больше, чем в 2016 году, когда кольцо перевозило около 266 тыс. пассажиров», — отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, инфраструктура МЦК постоянно дорабатывается, уровень комфорта растёт.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

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