Число пассажиров МЦК достигло 500 млн с 2016 года

Число пассажиров Московского центрального кольца достигло 500 млн с 2016 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

«Среднесуточный пассажиропоток МЦК по будням до пандемии стабильно составлял более 540 тыс. — в два раза больше, чем в 2016 году, когда кольцо перевозило около 266 тыс. пассажиров», — отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, инфраструктура МЦК постоянно дорабатывается, уровень комфорта растёт.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.