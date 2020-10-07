В Ассоциации родительских комитетов оценили идею уравнять в правах отцов и матерей

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала предложение уравнять отцов в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.

«На мой взгляд, вероятность принятия этой инициативы велика», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в настоящее время многие семьи исходят из того, кому из супругов выгоднее работать, а кому — оформить отпуск.

«И если нет другого выхода, как уйти в декрет мужчине, то почему его нужно лишать положенных прав?» — добавила Леткова.

Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующий законопроект уже передан в Минтруд на рассмотрение.