В Ассоциации родительских комитетов оценили идею уравнять в правах отцов и матерей
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«На мой взгляд, вероятность принятия этой инициативы велика», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, в настоящее время многие семьи исходят из того, кому из супругов выгоднее работать, а кому — оформить отпуск.
«И если нет другого выхода, как уйти в декрет мужчине, то почему его нужно лишать положенных прав?» — добавила Леткова.
Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующий законопроект уже передан в Минтруд на рассмотрение.