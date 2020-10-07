В Мурманской области выявлено 133 случая коронавируса за сутки

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В Мурманской области выявлено 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
В Мурманской области выявлено 133 случая коронавируса за сутки
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом информирует Nord-News.

Общее число подтверждённых случаев заболевания — 15 743.

На стройплощадке в Белокаменке наибольшее число инфицированных — 2332 человека. И 13 411 — на остальной территории Мурманской области, в частности в Мурманске — 8929 человек.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

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