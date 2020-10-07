В Мурманской области выявлено 133 случая коронавируса за сутки
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- РИА Новости
Об этом информирует Nord-News.
Общее число подтверждённых случаев заболевания — 15 743.
На стройплощадке в Белокаменке наибольшее число инфицированных — 2332 человека. И 13 411 — на остальной территории Мурманской области, в частности в Мурманске — 8929 человек.
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.