Эксперт рассказал, от чего быстро портятся зимние шины

Автоблогер Антон Воротников рассказал, что неправильное хранение зимней резины может привести её в полную негодность за пару сезонов.

Об этом Воротников рассказал в беседе с Nation News, напомнив, что состояние зимних шин зависит от двух основных факторов — пробега и условий хранения.

«Немаловажную роль играет фактор межсезонного хранения шин. Если они хранятся неправильно, то через два сезона их можно выкидывать вне зависимости от пробега», — отметил эксперт.

Он также рассказал и о так называемой всесезонной резине.

«Всесезонная резина — это нехорошая летняя и нехорошая зимняя. Если мы говорим про наши климатические условия, то лучше менять резину каждый сезон. Раньше, когда появились первые полноприводные внедорожники, была тема: надеть всесезонку и ездить постоянно. Конечно, когда перепады от +30 °С до -30 °С, это точно неактуально», — заключает блогер.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ввести ограничения на шипованную резину.