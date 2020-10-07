Мэр Казани выступил на форуме мэров Европейской экономической комиссии ООН

Мэр Казани, президент консультативного комитета местных органов власти при ООН (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) Ильсур Метшин дистанционно выступил на форуме мэров Европейской экономической комиссии ООН — 2020.

Об этом информирует business-gazeta.ru.

Ильсур Метшин рассказал о работе и развитии городского общественного транспорта столицы Татарстана: каждая пятая машина работает на компримированном природном газе (метане), весь подвижной состав низкопольный, средний возраст — 4,6 года.

«Повышение устойчивости работы городского транспорта — один из приоритетов в создании современного и удобного для жизни города. Качество услуг, предоставляемых в общественном транспорте, способно сместить общественные предпочтения в пользу данного вида транспорта. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, сократит транспортные задержки и выбросы», — подчеркнул мэр Казани.

Он, в частности, напомнил, что с 2013 года по программе развития ООН в городе разработали комплексную схему организации дорожного движения, единое парковочное пространство, новую маршрутную сеть городского пассажирского транспорта.

В форуме также приняли участие мэры Женевы, Милана, Праги, Дублина, Будапешта.

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