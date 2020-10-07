Мэр Казани выступил на форуме мэров Европейской экономической комиссии ООН

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Мэр Казани, президент консультативного комитета местных органов власти при ООН (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) Ильсур Метшин дистанционно выступил на форуме мэров Европейской экономической комиссии ООН — 2020.
Мэр Казани выступил на форуме мэров Европейской экономической комиссии ООН
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом информирует business-gazeta.ru.

Ильсур Метшин рассказал о работе и развитии городского общественного транспорта столицы Татарстана: каждая пятая машина работает на компримированном природном газе (метане), весь подвижной состав низкопольный, средний возраст — 4,6 года.

«Повышение устойчивости работы городского транспорта — один из приоритетов в создании современного и удобного для жизни города. Качество услуг, предоставляемых в общественном транспорте, способно сместить общественные предпочтения в пользу данного вида транспорта. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, сократит транспортные задержки и выбросы», — подчеркнул мэр Казани.

Он, в частности, напомнил, что с 2013 года по программе развития ООН в городе разработали комплексную схему организации дорожного движения, единое парковочное пространство, новую маршрутную сеть городского пассажирского транспорта.

В форуме также приняли участие мэры Женевы, Милана, Праги, Дублина, Будапешта.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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