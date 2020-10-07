Эксперт оценил испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Эксперт оценил испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • © Кадр: видео Минобороны

«Достоинства ракеты несомненны», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, основные цели «Циркона» — авианосцы, крейсеры, эсминцы и другие крупные военные суда потенциального противника.

Как отметил эксперт, ВМФ России намерен оснащать «Цирконами» все перспективные крупные надводные военные суда и подлодки. Они также могут быть использованы как средство береговой противокорабельной обороны.

Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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