Эксперт оценил испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Достоинства ракеты несомненны», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, основные цели «Циркона» — авианосцы, крейсеры, эсминцы и другие крупные военные суда потенциального противника.

Как отметил эксперт, ВМФ России намерен оснащать «Цирконами» все перспективные крупные надводные военные суда и подлодки. Они также могут быть использованы как средство береговой противокорабельной обороны.

Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».