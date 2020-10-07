В Москве пройдёт онлайн-фестиваль финансовой грамотности

Короткая ссылка
В Москве в рамках проекта «Навыки будущего» 10 октября с 10:00 до 19:00 пройдёт онлайн-фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства.
В Москве пройдёт онлайн-фестиваль финансовой грамотности
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мероприятия, направленные на развитие бизнес-компетенций у молодёжи, регулярно проводятся в городе. Все они носят интерактивный характер, а спикеры поддерживают обратную связь с участниками», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники смогут присоединиться к деловым играм, мастер-классам, встречам, квестам и фотоконкурсам.

Ранее телеканал «360» сообщал о сборах по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту для студентов Discover the World Programming Workshop 2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить