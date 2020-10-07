В Москве пройдёт онлайн-фестиваль финансовой грамотности

В Москве в рамках проекта «Навыки будущего» 10 октября с 10:00 до 19:00 пройдёт онлайн-фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мероприятия, направленные на развитие бизнес-компетенций у молодёжи, регулярно проводятся в городе. Все они носят интерактивный характер, а спикеры поддерживают обратную связь с участниками», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники смогут присоединиться к деловым играм, мастер-классам, встречам, квестам и фотоконкурсам.

Ранее телеканал «360» сообщал о сборах по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту для студентов Discover the World Programming Workshop 2020.