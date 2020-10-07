В городах России рассказали об «умных» автобусах

В ряде городов России рассказали о так называемых умных автобусах. В частности, в Белгороде 58 автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе запустят на самых оживлённых маршрутах. Затем к ним присоединятся ещё 17 машин.

Об этом сообщает «Российская газета».

Новые автобусы выедут на линии с системой «Антисон», которая способна реагировать на резкие движения водителя за рулём или разговоры по мобильному телефону.

В Перми такие машины ЛиАЗ вышли на городские маршруты ещё летом.

«Например, нет копоти, так как автобусы работают на метане. Кроме того, недавно ввели систему контроля за состоянием водителя, что позволяет снизить количество ДТП», — заявил Рафаэль Хисматуллин, водитель нового автобуса.

Появились в городах и низкопольные троллейбусы — «Адмиралы». Раньше они были только в Санкт-Петербурге, теперь будут курсировать в Омске и Иванове.

«Троллейбус «Адмирал» вместимостью 96 пассажиров — новинка 2020 года, в настоящее время это самая современная модификация на российском рынке. Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства», — отмечается на сайте администрации городского округа Иваново.

В сентябре в Казань доставили 23 новых автобуса «НефАЗ» большой вместимости. До конца года прибудет ещё одна партия — из 30 машин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики фиксируют увеличение спроса на электротранспорт в России.