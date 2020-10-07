В Челябинске муниципальная служба неотложной помощи перешла на особый режим работы

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В мэрии Челябинска принято решение перевести всю муниципальную службу неотложной помощи города на особый режим работы.
В Челябинске муниципальная служба неотложной помощи перешла на особый режим работы
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

«С 12 октября вся муниципальная неотложка переводится на особый режим работы. Именно они обслуживают неотложные вызовы с температурой, кашлем и головными болями», — сказала пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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