В Челябинске муниципальная служба неотложной помощи перешла на особый режим работы

В мэрии Челябинска принято решение перевести всю муниципальную службу неотложной помощи города на особый режим работы.

Как передаёт URA.RU, решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

«С 12 октября вся муниципальная неотложка переводится на особый режим работы. Именно они обслуживают неотложные вызовы с температурой, кашлем и головными болями», — сказала пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

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