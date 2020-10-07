В Набережных Челнах больницу оборудовали под госпиталь для пациентов с COVID-19

Городская больница №5 в Набережных Челнах начинает работать как госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, пишет business-gazeta.ru.

«Идёт рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, плюс мы видим, что подъём заболеваемости COVID-19 идёт в соседних регионах… Мы с сегодняшнего числа откроем пятую городскую больницу в Набережных Челнах на 300 коек. Это своего рода превентивная мера, для того чтобы у нас была возможность оказывать помощь в полном объёме, если вдруг увидим всплеск заболеваемости», — сказал Жаворонков на пресс-конференции, посвящённой санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

Ранее сайт «Крыминформ» сообщал, что в Крым приезжают 70 врачей и медсестёр для работы в местных госпиталях, принимающих пациентов с COVID-19.