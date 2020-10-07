Очевидец рассказал о пожаре в санатории Минобороны в Ялте

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Очевидец рассказал о пожаре в санатории Министерства обороны «Ялта» в Крыму.
Очевидец рассказал о пожаре в санатории Минобороны в Ялте
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«Крыша загорелась в районе шести утра. Стали бегать по этажам, будить людей. Всех вывели, успели», — заявил Николай в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, предложено переехать в другой санаторий — в Партенит. Тем, кто хочет вернуться в Москву, предложили компенсацию или продолжение лечения в этом же санатории, поскольку работают другие корпуса, в том числе лечебный.

Видео пожара опубликовал Life.ru.

В ликвидации пожара участвовали 45 человек, было задействовано 14 единиц техники.

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