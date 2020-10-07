Губернатор Ставрополья прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что в крае скоро будут развёрнуты дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

Об этом информирует pobeda26.ru.

Владимир Владимиров подчеркнул, что динамика по тестированию населения на COVID-19 продолжает расти.

Проведено более 586 тыс. исследований. За прошедший день выздоровели 164 пациента, а всего за период пандемии — 12 279 человек.

«Эпидрасследования показывают, что причиной большого числа заболеваний становится пренебрежение мерами профилактики. Особенно в общественных местах, в магазинах и в транспорте. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к защите своего здоровья. И будьте внимательны к соблюдению рекомендаций специалистов. Берегите себя и не болейте», — сказал губернатор.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.