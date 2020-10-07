В Приморье выявили 80 случаев заболевания коронавирусом за сутки
- РИА Новости
Об этом информирует vostokmedia.com со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Общее число инфицированных — 12 284 человека.
За сутки 61 человек выздоровел. Всего из больниц после перенесённой инфекции выписали 10 552 пациента.
За всё время эпидемии в крае скончались 120 человек.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru оценил эффективность средств индивидуальной защиты во время пандемии.